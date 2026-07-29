गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ

साहिबगंज में गुरु पूर्णिमा महापर्व और महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह धूमधाम से मनाए गए। कई दर्शकों ने गुरु दीक्षा ली जबकि स्कूलों में प्रवचन और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। हवन-यज्ञ, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण और यज्ञ का आयोजन हुआ। स्कूलों में छात्रों ने वेद व्यास के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

साहिबगंज। अखिल विश्व गायत्री परिवार की साहिबगंज शाखा की ओर से बुधवार को स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा महापर्व मनाया गया। मौके पर पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। गुरु पूर्णिमा पर कई लोगों ने गुरू दीक्षा लेकर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा को गुरु वरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रियंका सोनी, अदिति भारती एवं तोषण भारती के संयुक्त रूप से गुरु वंदना एवं युग संगीत से हुई। व्यास पीठ पर पुरोहित निभा देवी, संगीता देवी, अनीता देवी, रेखा देवी, मधु कुमारी ने वैदिक रीति से देव आवाहन एवं पूजन कराया। मौके पर उपस्थित वरिष्ठ परिजन ओंकारनाथ मिश्रा ने गुरु महिमा की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान शक्तिपीठ समेत शहर के कुल पांच स्थानों पर संचालित बाल संस्कारशाला के आचार्यों को उप जोन समन्वयक इंजीनियर अनिल कुमार तथा जिला समन्वयक शिव शंकर प्रसाद निराला ने मंत्र दुपट्टा पहना कर सम्मानित किया। वरिष्ठ परिजन डॉ. राधा मोहन मंडल ने सबों को शक्तिपीठ का विशेष उपहार सौंपा। सम्मानित किए जाने वालों में संगीता देवी, चारु रानी, निभा देवी, पूजा देवी, सुजाता सिंह, शारदा समीर हैं। देवालय संचालन प्रभारी सरिता पोद्दार ने बताया कि गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर सात लोगों ने गुरु दीक्षा ली और 10 श्रद्धालुओं ने 40 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया। मौके पर शक्तिपीठ व्यवस्थापक हरिहर प्रसाद मंडल, अभय कुमार, डॉ. दीपक कुमार, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संजीत कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष कल्याण श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, साताबी यादव, देव मुनि पोद्दार, वसुंधरा चौधरी, मनोरमा देवी, रानी झा, अन्नू गुप्ता आदि मौजूद थे।

महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह मना साहिबगंज। शहर के चौक बाजार स्थित विद्या भारती विद्यालय, जमुनादास केदारनाथ चौधरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के वंदना कक्ष में महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह का आयोजन बुधवार को हुआ। जयंती समारोह का शुभारंभ विद्यालय की सचिव डॉ मृदुला सिन्हा, सह सचिव शशि जाजोदिया,उपाध्यक्ष डॉ विजय कुमार,सदस्य केशो तिवारी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील पंडित ने महर्षि वेद व्यास की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया। डॉ मृदुला सिन्हा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। डॉ विजय कुमार ने बताया कि गुरु के ज्ञान,संस्कार और मार्गदर्शन से ही श्रेष्ठ समाज एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। समिति के सदस्यों ने सभी आचार्य , दीदी जी एवं कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया।

गुरु पूर्णिमा पर पांच कुण्डीय हवन यज्ञ मंडरो।गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मिर्जाचौकी हाट परिसर स्थित धर्मशाला में गायत्री परिवार के तत्वावधान में पांच कुण्डीय हवन यज्ञ हुआ। आयोजन में गायत्री परिवार के प्रखंड समन्वयक सुप्रिया वर्णवाल की सक्रिय भूमिका रही। मौके पर जन्म शताब्दी वर्ष पर चन्द्रायण साधना,मास परायण साधना एवं 40 दिवसीय अनुष्ठान का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद श्रद्धालुओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया । मौके पर पुतुल देवी,पूजा कुमारी,मुस्कान राज,सोनी कुमारी,शारदा देवी,कौशल्या देवी,सरिता देवी,पूनम देवी,दीपाली देवी,अमृता साह,मधु देवी,पिंकी देवी आदि थे।

धूमधाम से मना गुरु पूर्णिमा उत्सव राजमहल, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा उत्सव बुधवार को राजमहल व आसपास के प्रखंड क्षेत्रों के विभिन्न आश्रम में पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। शहर के महाजन टोली स्थित बाल जोगेश्वर आश्रम, नील कोठी स्थित संतमत सत्संग आश्रम, संगत घाट स्थित आश्रम,राम घाट साईं बाबा मंदिर आदि सहित विभिन्न जगह पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव को मनाया गया। उधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में किया गया।

गुरु पूर्णिमा पर गायत्री मंदिर में हवन-यज्ञ बोरियो, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देश पर पांच कुंडीय सामूहिक हवन-यज्ञ, गायत्री मंत्र जाप, संस्कार व महाप्रसाद का वितरण सहित कई धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गयी।

महर्षि वेद व्यास जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मना बरहड़वा, प्रतिनिधि । आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) पर बुधवार को बरहरवा स्थित बाबू लाल नन्द लाल बोहरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महर्षि वेद व्यास जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार आजाद ने दीप प्रज्वलित कर तथा महर्षि वेद व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने महर्षि वेद व्यास के जीवन, कृतित्व और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार आजाद ने कहा कि महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन, महाभारत की रचना तथा सनातन संस्कृति के संरक्षण में अतुलनीय योगदान दिया। मौके पर आचार्य चिंतामणि गोस्वामी, सुरेश महतो, सौभाग्य भास्कर, पंचानन दास, धनंजय कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

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