पं.जनेश्वर मिश्र जयंती पर होगा भव्य कार्यक्रम
छिबरामऊ में समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष पं.प्रखर द्विवेदी ने बताया कि पं.जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को भव्यता से मनाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
छिबरामऊ। समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा की बैठक जीटी रोड सिकंदरपुर के पास स्थित शुभारंभ गेस्ट हाउस सलेमपुर में हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष पं.प्रखर द्विवेदी ने बताया कि समाजवादी विचारक व छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पं.जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है।
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