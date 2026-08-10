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संयुक्त आदिवासी परिवार ने विश्व आदिवासी दिवस पर निकाला शोभा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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संयुक्त आदिवासी परिवार ने विश्व आदिवासी दिवस पर निकाला शोभा यात्रा

संयुक्त आदिवासी परिवार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर दिशोंम जाहेर गढ़ से शोभा यात्रा निकला गया।

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कार्यक्रम का आयोजन

इसके बाद बिरसा मुण्डा चौक पहुंच कर बिरसा मुण्डा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व पुनः यह रैली कार्यक्रम स्थल कला केंद्र सेक्टर 2 पहुंचा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नत्थू सिंह मीणा बोकारो व विशिष्ट अतिथि अपर समाहर्ता सुनील चंद्रा व बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक अश्वनी कुमार शरण , सीजीएम जीतन नाथ हांसदा ,जीएम तपन कोंगाडी,संपर्क अधिकारी शिप्रा एम हेम्बब्रम , समाज सेवी योगो पूर्ति शामिल रहे।

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समारोह की शुरुआत

इस कार्यक्रम का शुभारंभ लोटा पानी करने के बाद दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में मेधावी छात्र व छात्रों को सम्मानित किया गया। जिसमे अच्छे अंक से पास करने वाले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल व सामाजिक अगवा, पाहन, नायके, सामाजिक उथान आदि को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी वरीय अधिकारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा।

आदिवासी अधिकारों पर चर्चा

आदिवासी के हक,अधिकारी,भाषा, लिपि, संस्कृत को बचने के लिए संदेश दिया गया। अधिकारीयों ने कहा इस तरह के कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए। जिससे आदिवासी समाज के लोगो को जागरूक किया जाए। रोजगार, स्वरोजगार से जुड़े, बाल विवाह ना हो , नशा मुक्ति आदि के लिए जागरूक करने को कहा गया। यह विश्व आदिवासी दिवस 2026 जिला के सभी आदिवासी सागठनों के सहयोग से सम्पन हुआ।

अधिक जानकारियाँ

विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया?
विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन दिशोंम जाहेर गढ़ में मनाया गया।
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