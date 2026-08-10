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जामकुन्डिया में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस, मुंडा-मानकी और दिऊरी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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छोटानागरा जामकुन्डिया ग्राम में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और भाजपा उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने समारोह में भाग लिया। उन्होंने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एकता की महत्वता पर जोर दिया और पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित रखने की अपील की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी हुआ।

जामकुन्डिया में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस, मुंडा-मानकी और दिऊरी सम्मानित

मनोहरपुर, संवाददाता ​छोटानागरा जामकुन्डिया ग्राम में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं झारखंड भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा शामिल हुए। ​कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक व्यवस्था और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुंडा, मानकी, दिऊरी एवं डाकुवाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ​समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज को अपने संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। जब तक पूरा समाज एक मंच पर संगठित नहीं होगा, तब तक अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है।

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​वहीं, पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि एकता ही आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और संगठन के बल पर ही आदिवासी समाज अपने जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक अधिकारों को हासिल कर सकता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपनी समृद्ध परंपरा, भाषा और संस्कृति को सहेजने की अपील की। ​इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पारंपरिक अगुआ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक दलों द्वारा पारंपरिक नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति दी गई।

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