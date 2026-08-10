दुलमी में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
दुलमी में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी बाजार टांड़ में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के सभी
दुलमी, निज प्रतिनिधिदुलमी बाजार टांड़ में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के सभी वीर शहीदों को आये हुए अतिथियों द्वारा फूल जल चढ़ा कर शहीदों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और झारखंड की संस्कृति ढोल मांदर की थाप पर लोग खूब झूमे। मौके पर चुरामन मुंडा, बिरसा बेदिया, लक्ष्मी देवी, सावनी देवी, सुमन कुमारी, कृष्णा मुंडा, मनोज मुंडा, प्यारी नायक, रोहित मुंडा, लखन पहान, पुनालाल मुंडा, बबलू मुंडा, जगतु मुंडा सहित दर्जनों शामिल थे।फोटो 09 दुलमी 03 दुलमी बाजार में विश्व आदिवासी दिवस मनाते समाज के लोग।
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