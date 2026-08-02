बिहार विधान परिषद की नव निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रजापति समाज ने किया अभिनंदन

बिहार कुम्हार (प्रजापति) समाज की ओर से आयोजित समारोह में नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य शिवरानी प्रजापति और सुशीला पंडित का अभिनंदन किया गया। दोनों महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर प्रजापति समाज ने प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह महिला प्रतिनिधित्व समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

फोटो; 16 रविवार को प्रेक्षागृह में प्रजापति समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य शिवरानी प्रजापति और सुशीला पंडित जदयू जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल व संतोष महतो छपरा, एक संवाददाता। बिहार कुम्हार (प्रजापति) समन्वय समिति शाखा-छपरा की ओर से रविवार को भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह सभागार में बिहार विधान परिषद की नव निर्वाचित सदस्य शिवरानी प्रजापति (जदयू) और सुशीला पंडित (भाजपा) का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।

अभिनंदन समारोह दोनों महिला सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन पर प्रजापति समाज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। समारोह की अध्यक्षता सारण जिला अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जटाधारी पंडित व संचालन जिला सचिव और सेवानिवृत्त प्राचार्य रामप्रवेश पंडित ने किया। वक्ताओं ने कहा कि लगभग 28 वर्षों बाद प्रजापति समाज को विधान परिषद में दो महिला प्रतिनिधित्व मिलने से समाज में नई आशा जगी है। उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों और उनके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए भविष्य में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सहित अन्य सदनों में भी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की।

समारोह में उपस्थित लोग कार्यक्रम में चन्द्रभूषण पंडित, राजकिशोर पंडित, सुरेश पंडित, ई. रमेश पंडित, प्रदेश अध्यक्ष ई. रूपेश पंडित, प्रदेश महामंत्री अरविन्द कुमार उर्फ पिंटू जी, वसंत पंडित, नंद किशोर पंडित, मोहन पंडित, अंजू रानी औऱ राजकुमारी देवी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। वही जदयू जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल व वरीक्ष नेता संतोष महतो भी मौजूद थे。