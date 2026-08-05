बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर जन सुराज ने निकाला विजय जुलूस

खुशी नगर के विभिन्न मार्गों पर जन सुराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के अवसर पर विजय जुलूस निकाला। पार्टी के जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा और मुख्य अतिथि तथागत हर्षवर्धन ने कहा कि यह जीत बिहार में बदलाव का प्रतीक है। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या शामिल हुई।

खुशी नगर के विभिन्न मार्गों पर बुधवार को जन सुराज पार्टी ने निकाला विजय जुलूस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिस्सों से जुटे हुए थे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोटो संख्या 15 कैप्शन - बुधवार को ज्योति चौक के पास जुलूस में शामिल डॉ तथागत हर्षवर्धन, बजरंगी मिश्रा व अन्य कार्यकर्ता। बक्सर, निज प्रतिनिधि।

उपचुनाव की जीत का उत्सव बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज की जीत के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर में विजय जुलूस, जश्न एवं आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने किया। विजय जुलूस ज्योति चौक से शुरू होकर पुलिस चौकी, पीपरपाती रोड, मुनीम चौक, जमुना चौक व ठठेरी बाजार मोड़ होते हुए पुलिस चौकी पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का उत्सव मनाया।

बिहार में बदलाव की सोच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक तथागत हर्षवर्धन ने कहा कि बांकीपुर की जीत केवल एक विधानसभा सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार में बदलाव की सोच को जनता का समर्थन है। उन्होंने कहा कि जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल रहे अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। वहीं, जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा ने कहा कि यह जीत बिहार में बदलाव की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बांकीपुर की जनता और बक्सर के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी जनसरोकारों के मुद्दों पर आगे भी मजबूती से काम करती रहेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित विधायक और सदस्य कार्यकम में पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य धनजी पांडेय, कनकलता सिंह, आशा देवी, मनोज उपाध्याय, अजीत सम्राट, अरविंद पांडेय, जयराम कुशवाहा, रिंकी उपाध्याय, विजय पाठक, मणिशंकर पांडेय, एजाज खान, प्रभुदत्त ओझा सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे।