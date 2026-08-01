तुलसीदास जयंती पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
तुलसीदास जयंती पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभातुलसीदास जयंती पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभातुलसीदास जयंती पर विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभातुलसीद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, सेक्टर-9 रानीपोखर में तुलसीदास जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषण, नारा लेखन तथा पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कक्षा पांचवीं से दसवीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में स्वाति, रानी, सात्विका, अंजनी, प्राची, रोहित, उन्मुक्त, सोहम और कुणाल ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जबकि लक्ष्मी कुमारी ने तुलसीदास के दोहों का सुंदर वाचन किया। नारा लेखन में प्रतिभा, आशीष, गंधेरव, शुभम, भूमिका, आकांक्षा, अर्जुन, पायल, ज्योति, मोहित, लकी, सान्वी और साक्षी ने भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने तुलसीदास पर आकर्षक चित्र बनाए।
प्राचार्य डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और साहित्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
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