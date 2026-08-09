बच्चों ने बिखेरी आदिवासी संस्कृति की छटा
विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर चाईबासा स्थित एसजे डीएवी पब्लिक स्कूल में हंसराज सदन द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। छात्रों ने झारखंड की आदिवासी संस्कृति, लोकभाषा, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों से विविधता में एकता और संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाया। प्राचार्य ओपी मिश्रा ने सांस्कृतिक विरासत की महत्ता के बारे में बताया।
चाईबासा, संवाददाता। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर एसजे डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा में हंसराज सदन की अगुवाई में सीबीएसई व झारखंड सरकार के मार्गदर्शन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोकभाषा, संगीत एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों के माध्यम से विविधता में एकता और प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य सह एआरओ ओपी मिश्रा ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान कक्षा ग्यारहवीं के छात्राओं ने आकर्षक आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया।
विद्यालय के संगीत समूह के विद्यार्थियों ने ‘हमर झारखंड’ गीत की सुंदर प्रस्तुति देकर झारखंड की माटी और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना को अभिव्यक्त किया। कक्षा तीसरी की छात्रा रिया तिग्गा ने कुड़ुख भाषा में भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को विशेष रंग दिया। परिणय पूर्ति एवं नम्रता ने हो भाषा में मधुर संगीत प्रस्तुत किया। वहीं, साक्षी किरण एवं अरिल होनहागा ने हो भाषा में प्रेरणादायी उद्धरण प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया।
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