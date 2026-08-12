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मूक-बधिर महिलाओं ने तीज महोत्सव में समा बांधा--इसी फाइल को लें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में 'ऑल उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ द डेफ' से जुड़ी 'अलीगढ़ डिवीजन डेफ एसोसिएशन' ने बधिर महिलाओं के लिए हरियाली तीज उत्सव मनाया। कार्यक्रम में महिलाएं हरे कपड़े पहनकर शामिल हुईं और साइन लैंग्वेज में गीत गाए। प्रतियोगिताओं में कई प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीते, जिनमें मेहंदी, फैशन शो और खेल शामिल थे।

मूक-बधिर महिलाओं ने तीज महोत्सव में समा बांधा--इसी फाइल को लें

अलीगढ़। 'ऑल उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ द डेफ' से जुड़ी 'अलीगढ़ डिवीजन डेफ एसोसिएशन' ने गूलर रोड स्थित होटल में बधिर महिलाओं के लिए हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया। बधिर और मूक महिलाओं ने हरे रंग के कपड़े पहनकर तीज का त्योहार मनाया और साइन लैंग्वेज में मल्हार का आनंद लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया, जिसमें वर्षा ने मेहंदी में पहला स्थान, शालिनी ने हितिया फैशन शो में पहला स्थान, शिवानी ने दूसरा, साक्षी ने कपल-डोज में दूसरा स्थान और सारा ने दूसरा व आशा ने मेहंदी में तीसरा स्थान हासिल किया। गेम (शादी) में संपा ने पहला स्थान पाया।

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गेम (महिला) में रिचा ने पहला स्थान पाया। गेम (पुरुष) में सुरेंद्र ने स्थान पाया। पुरस्कार देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से समन्वयक प्रीति अग्रवाल मौजूद रहीं। सेक्रेटरी निधि और सभी सदस्यों ने सहयोग किया। भाषा अनुवादक चंचल वर्मा ने इशारों के जरिए मेहमानों तक उनकी भावनाएं पहुंचाईं।

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