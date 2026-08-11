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सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लें संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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70वीं बीपीएससी परीक्षा में चयनित 50 अधिकारी किये गये सम्मानित... जिले को गौरवान्वित करने वाले 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल प्रतिभागियों के सम्मान में सोमवार

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लें संकल्प

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिले को गौरवान्वित करने वाले 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल प्रतिभागियों के सम्मान में सोमवार को एक भव्य एवं प्रेरणादायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में चयनित जिले के लगभग 50 सफल नवचयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

समारोह की विशेषताएँ

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव- सह- न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य, डॉ. नलिनी रंजन सिंह, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. सुमित कुमार वर्मा एवं श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने संयुक्त रूप से सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया। अपने बच्चों की सफलता पर अभिभावकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं।

अतिथियों के विचार

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। न्यायाधीश करुणा निधि आर्य ने कहा कि जब प्रशिक्षण लेने के बाद अपने-अपने पद को सुशोभित करेंगें तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका होगी I इसके लिए नवचयनित अधिकारियों से कहा कि आप संकल्प लें कि लोगों की सेवा कर पाएंगे I आप सबों ने काफी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया I अब आपको यहां से अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करना होगा I डॉ. नलिनी रंजन सिंह ने कहा कि जिले से एक साथ इतने अधिकारी बनना वाकई में गौरवान्वित करने वाला पल है। आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है I आपलोग काफी संघर्ष करते हुए यहां पहुंचे हैं। आप सबों से उम्मीद है कि आप लोगों के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उनके कार्यों को संपादित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे I डॉ. सुमित कुमार वर्मा ने कहा कि आप जैसे युवाओं की सफलता से प्रेरित होकर जिले के अन्य प्रतिभागी भी प्रेरित होंगे और उनके अंदर भी इस मुकाम तक पहुंचने की ललक बढ़ेगी I आप सभी नवचयनित अधिकारी अपने जिले के रोल मॉडल हैं I

प्रश्नोत्तर

70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में कितने प्रतिभागी सफल हुए?
लगभग 50 सफल नवचयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
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