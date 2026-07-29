वन गुज्जरों के साथ मनाया सेला पर्व
नैनीताल में, उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वन गुज्जर समुदाय ने सेला पर्व मनाया। सचिव पारुल थपलियाल ने उनकी समस्याएँ सुनीं, और समुदाय के पैरा लीगल वालंटियर ने पर्व के महत्व पर चर्चा की। डिप्टी रेंजर दीवान सिंह ने समुदाय की वन संरक्षण में भूमिका की सराहना की। पौधरोपण भी किया गया।
नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत जोशी के आदेश पर बुधवार को पटेलिया खत्ता में वन गुज्जर समुदाय के बीच सेला पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने वन गुज्जर समुदाय से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में समुदाय के पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) ने सेला पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं शेर बनो ने पेड़ों के महत्व पर स्वरचित कविता प्रस्तुत की। वन गुज्जर समुदाय के लोगों ने शिक्षा, आजीविका और अन्य समस्याएं सचिव के समक्ष रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया।
इस दौरान डिप्टी रेंजर दीवान सिंह रौतेला ने वन संरक्षण में वन गुज्जर समुदाय की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में वन गुज्जर समुदाय के निदेशक मोहम्मद इशाक, वन दरोगा सुरेश चंद्र तिवारी, वन बीट अधिकारी दीपक नेगी, वन बीट अधिकारी विशाल तथा तराई पश्चिम वन प्रभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
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