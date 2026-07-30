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भाजपा ने संत रविदास की समरसता संकल्प अभियान यात्रा का किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत, वाराणसी से 131 पवित्र कलशों की यात्रा का भाजपा और स्थानीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने समाज में समता और भाईचारे का संदेश देने की बात कही। यात्रा विभिन्न मंदिरों में जाएगी।

भाजपा ने संत रविदास की समरसता संकल्प अभियान यात्रा का किया स्वागत

इटावा। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान में वाराणसी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से 131 पवित्र कलशों के साथ निकली यात्रा का गुरुवार को भाजपा नेताओं ने जिले की सीमा पर अनंत राम टोल प्लाजा पर स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता के नेतृत्व में सदर विधायक सरिता भदौरिया, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पवित्र कलश यात्रा का स्वागत सम्मान किया। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया था। भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने बताया कि जनपद में यात्रा के दौरान कलश को जिले के विभिन्न मंदिरों में ले जाया जाएगा।

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पूर्व सांसद प्रेमदास, पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष डा. रमाकांत शर्मा, गोपाल मोहन शर्मा, ब्लाक प्रमुख गणेश राजपूत, लखना पंचायत अध्यक्ष गणेश शंकर पोरवाल, जिला महामंत्री सतेंद्र राजपूत, जितेंद्र गौड़, हरनाथ कुशवाह, जिला उपाध्यक्ष विरला शाक्य, अशोक चौबे, कृपा नारायण तिवारी, अनूप जाटव, आयुष राज, यशवर्धन चौधरी, इंजी. रोहित शाक्य मौजूद रहें।

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