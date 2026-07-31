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कलश वंदन यात्रा का स्वागत किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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संत रविदास की 650वीं जयंती पर गोवर्धनपुर से निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिट्टी भरे कलश पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा पूरे जिले में घूमेगी और कई प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया।

कलश वंदन यात्रा का स्वागत किया

संत रविदास की 650वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली बनारस जिले के गांव गोवर्धनपुर से निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का शुक्रवार को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में पहुंचने पर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिट्टी भरे कलश पर माल्यार्पण कर वंदन किया। यात्रा पूरे जिले का भ्रमण करेगी। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष उदय गिरि गोस्वामी, शिक्षक विधायक डॉ.हरी सिंह ढिल्लो, अमरोहा चेयरपर्सन शशि जैन, विजय पांडे, विजयवीर सिंह, किशन सिंह, भूप सिंह बेनीवाल, युद्धवीर सिंह, आकाश वाल्मीकि, चंद्र प्रकाश शर्मा, उषा शर्मा, पारुल अग्रवाल, मीनू गुप्ता, सीमा चौधरी आदि मौजूद रहे।

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