वाराणसी से गढ़मुक्तेश्वर पहुंची कलश वंदन यात्रा का जोरदार स्वागत

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर कलश वंदन यात्रा नगर में पहुंची। भाजपाइयों ने इसका स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को फैलाना है। वाराणसी से लाई गई पावन मिट्टी का कलश पूजा गया और विभिन्न धार्मिक नेताओं ने इसका महत्त्व बताया।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा मंगलवार को नगर में पहुंची। भाजपाइयों ने कलश वंदन यात्रा का स्वागत किया। बताया कि यह यात्रा संत रविदास के विचारों व सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। मंगलवार को जनपद वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धनपुर से लाई गई पावन मिट्टी से भरे कलश का विधि-विधान से पूजन किया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष कविता माधरे के नेतृत्व में काशी की पावन भूमि से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर निकली पावन माटी के पवित्र कलश बंधन यात्रा गढ़मुक्तेश्वर में जिला एवं नगर पदाधिकारीगणों ने पवित्र कलश का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया और संत श्री गुरु रविदास महाराज जी के श्रीचरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर जगह जगह स्वागत हुआ।

यात्रा का महत्व जिला अध्यक्ष कविता माधरे ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से आई यह पावन माटी जहां संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की तपोभूमि है उनके तप, भक्ति, समरसता और अमर संदेश का पवित्र प्रतीक है। यह कलश यात्रा प्रेम, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएगी।

भागीदारी भाजपा जिलाध्यक्ष कविता माधरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी, पूर्व मंत्री मदन चौहान, पूर्व विधायक कमल मलिक, पूर्व मंत्री मदन चौहान, हापुड़ ब्लाक प्रमुख ममता तेवतिया, जिला मंत्री पिंकी त्यागी,सिंभावली गन्ना सोसायटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह समेत अन्य भाजपाइयों ने कलश को मंदिर में स्थापित कराया। जिला अध्यक्ष कविता माधरे ने कहा कि यात्रा के माध्यम से संत रविदास की जन्मस्थली से पावन मिट्टी प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भेजी जा रही है। नगर में आई कलश वंदन यात्रा का स्वागत करते हुए संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर मंदिर में कलश पूजन किया। इस अवसर पर राजेश पंडित, दीपक गौड़, रामौतार राजौरा, श्यामेंद्र त्यागी, मेजर भीष्म त्यागी, निंरजन प्रधान, अमित टांक, संगीता पुरुषोत्तम, हरीश पुरुषोत्तम, शिव कुमार सैनी, अर्जुन शर्मा, गोपाल ठाकुर, रिंकू शुक्ला, शोभित महेश्वरी आदि मौजूद रहें।