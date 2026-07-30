संत रविदास का समरसता का संदेश आज भी प्रेरणास्रोत: रामपाल सिंह
रुद्रपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामपाल सिंह ने श्रद्धासुमन अर्पित कर समाज के लिए गुरु रविदास जी के आदर्शों की महत्ता बताई। उन्होंने जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज सेवा का आह्वान किया।
रुद्रपुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष अभियान के तहत जगतपुरा स्थित संत रविदास मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया।
दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल
कार्यक्रम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, उत्तराखंड सरकार के उपाध्यक्ष (दर्जाधारी) रामपाल सिंह ने सहभागिता कर संत गुरु रविदास जी के श्रीचरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया।
समाज के लिए प्रेरणा
इस अवसर पर रामपाल सिंह ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने अपने जीवन और विचारों से समाज को समता, मानवता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
समाज सेवा का आह्वान
उन्होंने कहा कि जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सभी को योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार संतों एवं महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उपस्थित गणमान्य लोग
इस दौरान कार्यक्रम दीपोत्सव, श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विपिन चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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