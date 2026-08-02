राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की जयंती पर याद किए गए उनके राष्ट्रसेवा के योगदान
भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की जयंती समारोह कालपी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। वक्ताओं ने उनके राष्ट्र निर्माण, हिंदी भाषा के उत्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद किया। कार्यक्रम में समाजसेवियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं।
कालपी। भारत रत्न एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन की जयंती समारोह स्थानीय नगर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके राष्ट्र निर्माण, हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय नगर के मोतीचंद वर्मा विद्या निकेतन, सदर बाजार, कालपी के परिसर में आयोजित जयंती समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रमुख समाजसेवी जय खत्री ने कहा कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित, भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनके आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
समारोह में राजीव पुरवार, अनूप मेहरोत्रा हर्षित खन्ना सहित बड़ी संख्या में समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर राजर्षि टंडन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, ग़ज़ल एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में सभी ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के आदर्शों पर चलने तथा राष्ट्रसेवा का संकल्प लिया।
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