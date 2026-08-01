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एलिट खत्री क्लब ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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एलिट खत्री क्लब ने स्वतंत्रता सेनानी स्व राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले महिलाओं और सीनियर सिटीज़न को सम्मानित किया गया। युवा प्रतिभाओं को भी उनके क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया।

एलिट खत्री क्लब ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को किया सम्मानित

एलिट खत्री क्लब की ओर से शनिवार को भारत रत्न व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. एचके. खन्ना और विशेष अतिथि महेंद्र मल्होत्रा व प्रमोद खन्ना ने संयुक्त रूप से किया। इस वर्ष जिले में उन महिलाओं व सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही उन युवक-युवतियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनीमेशन, बॉलीवुड और बिजनेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

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क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी संजय धवन,हिमांशु मेहरा, अनूप टंडन, असित मेहरोत्रा, पंकज कपूर, मोहन मेहरा, अनूप मेहरोत्रा, डॉ. संतोष मेहरोत्रा, रतन खन्ना, नीरज सेठ, डॉ. मोहित टंडन, भावना धवन, शिल्पी मेहरोत्रा आदि रहे।

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