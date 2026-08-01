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हिंदी के लिए आजीवन समर्पित रहे राजर्षि टंडन : हरीश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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लोक सेवक मंडल ने शनिवार को बैंक रोड में भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती मनाई। मुख्य अतिथि हरिश प्रताप सिंह ने उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। लाला लाजपत राय की पहल पर शिक्षात्मक उत्थान के लिए लोक मंडल का गठन किया गया, और बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी की।

हिंदी के लिए आजीवन समर्पित रहे राजर्षि टंडन : हरीश
हिंदी के लिए आजीवन समर्पित रहे राजर्षि टंडन : हरीश

लोक सेवक मंडल की ओर से शनिवार को भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती बैंक रोड में में मनाई गयी। इस मौके पर मुख्य अतिथि लोक सेवा आयोग के सदस्य हरीश प्रताप सिंह ने कहा कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने त्याग, तपस्या से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजर्षि ने हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिलाने के लिए आजीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय ने गरीबों, किसानों व महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए लोक मंडल की स्थापना की। विशिष्ट अतिथि अपर नगर आयुक्त राजीव शुक्ला ने कहा कि राजर्षि केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि पत्रकार, लेखक, विचारक व कुशल प्रशासक भी थे।

समाजसेविका अनुराधा व शिवांगी साहनी के निर्देशन में मलिन बस्तियों के बच्चों ने देशभक्ति गीत-नृत्य की प्रस्तुति की। अध्यक्षता लोक सेवक मंडल के सचिव ब्रह्म प्रकाश तिवारी, संचालन गांधी एकेडमिक संस्थान के निदेशक ओम प्रकाश शुक्ल ने किया। इस अवसर पर रविशंकर मिश्र, समाजसेवी श्रीनारायण यादव, मधु, लवलेश सिंह, घनश्याम मास्टर, फूलचंद यादव, राकेश बनोधा, सगीर अहमद, दूधनाथ, शिखा गुप्ता, मनोज केसरवानी, संजय पाण्डेय, नीलू जायसवाल मौजूद रहे।

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