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स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम बाजपेई की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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रोटी गोदाम में जयंती के अवसर पर प्रमाण पत्र के साथ बच्चे। शाहजहांपुर, संवाददाता। जिला स्काउट गाइड कैंपस रोटी गोदाम में भारत में स्काउट गाइड के जनक पंड

स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम बाजपेई की जयंती मनाई

शाहजहांपुर। जिला स्काउट गाइड कैंपस रोटी गोदाम में भारत में स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम बाजपेई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला स्काउट मास्टर एवं जिला गाइड कैप्टन ने ध्वज शिष्टाचार के साथ किया। पंडित श्रीराम बाजपेई, वर्ल्ड स्काउट चीफ लॉर्ड बेडेन पॉवेल और लेडी बेडेन पॉवेल के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विभिन्न स्काउट गाइड टीमों ने सांस्कृतिक एवं कौशल आधारित प्रस्तुतियां दीं। कंपोजिट विद्यालय हथौड़ा और अटसलिया के कब-बुलबुल मॉडल की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कांट की छात्राओं ने समूहगान और पोस्टर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया।

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पोस्टर प्रतियोगिता में कोमल, अनन्या और आर्यन ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम में उनके प्रपौत्र चंद्रकांत बाजपेई, अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयशंकर श्रीवास्तव समेत स्काउट गाइड के पदाधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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