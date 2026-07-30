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रटंत और उबाऊ शिक्षा प्रणाली पर व्यंग है ‘बड़े भाई साहब’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। महान कथाकार प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार

रटंत और उबाऊ शिक्षा प्रणाली पर व्यंग है ‘बड़े भाई साहब’
रटंत और उबाऊ शिक्षा प्रणाली पर व्यंग है ‘बड़े भाई साहब’

बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। महान कथाकार प्रेमचंद की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को ‘संकल्प’ संस्था के अमृतपाली स्थित कैम्प कार्यालय पर परिचर्चा और कजरी गायन का आयोजन हुआ। इसमें टीडी कालेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर जैनेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘बड़े भाई साहब’ रटंत और उबाऊ शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग है। कहा कि जो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान और डिग्रियों पर जोर देती है, वह मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती।

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कार्यक्रम का संचालन

पीजी कालेज सुदिष्टपुरी (रानीगंज) के प्राचार्य प्रो. संतोष सिंह ने कहा कि ‘बड़े भाई साहब’ कहानी दो भाइयों के प्रेम, कर्तव्य और बड़े भाई की जिम्मेदारी का एहसास कराती कालजयी कहानी है। डॉ. अखिलेश सिन्हा ने इसे एक मनोवैज्ञानिक कहानी बताया। परिचर्चा से पूर्व युवा रंगकर्मी तुषार पांडेय ने कहानी का नाटकीय पाठ किया।

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कजरी गायन का प्रदर्शन

कार्यक्रम के दूसरे चरण में कजरी गायन हुआ। ‘संकल्प’ और ‘लोक रस’ संस्थान की ओर से आयोजित सात दिवसीय कजरी गायन प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन पर अलग-अलग विधाओं में कजरी गीतों की प्रस्तुति की गई। ‘पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाके साइकिल से ना’, बनारसी कजरी ‘मिर्जापुर कइल गुलजार हो कचवड़ी गली सून कइल बलमू’, मिर्जापुरी कजरी ‘बरसन लागे सावन बुंदिया राजा तोरे बिना लागे ना मोरा जिया’, बनारसी दादरा आदि की प्रस्तुति हुई।‌ लोकगीत गायक शैलेंद्र मिश्र के प्रशिक्षण एवं निर्देशन में तुषार पांडेय, राहुल चौरसिया, रिया वर्मा, रितिक गुप्ता, सुशील तिवारी, अनूप पाण्डेय, भाग्यलक्ष्मी, खुशी, लक्की पाण्डेय, शालिनी गुप्ता, प्रियांशु चतुर्वेदी, आरती, रेखा यादव, उत्कर्ष शर्मा ने प्रस्तुति दी। तबला वादन अमन सिंह ने किया। इस दौरान डॉ. राजेंद्र भारती, एडवोकेट अजय पाडेय, अरविंद गुप्त, पीएन कुशवाहा, संजय मौर्य, मुकेश आदि थे.

FAQs

प्रेमचंद की कहानी ‘बड़े भाई साहब’ का विषय क्या है?
कहानी ‘बड़े भाई साहब’ रटंत और उबाऊ शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग है।
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