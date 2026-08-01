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जेजे कॉलेज में प्रेमचंद की 147वीं जयंती पर संगोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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मगध विश्वविद्यालय के जगजीवन कॉलेज में शनिवार को साहित्यकार प्रेमचंद की 147वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति और अन्य अतिथियों ने किया। प्राचार्य और विभागाध्यक्ष ने प्रेमचंद के हिंदी एवं उर्दू साहित्य में योगदान पर चर्चा की और उनके साहित्य को सामाजिक चेतना का माध्यम बताया।

जेजे कॉलेज में प्रेमचंद की 147वीं जयंती पर संगोष्ठी आयोजित

मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत जगजीवन कॉलेज के फगुनी राम सभागार में शनिवार को हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद की 147वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रो. डॉ. दिलीप कुमार केशरी, कुलसचिव प्रो. विनोद कुमार मंगलम, पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉ. सत्येंद्र प्रजापति सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य प्रो. डॉ. मो. अयूब और विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता कुमारी ने प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू साहित्य में योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उनके साहित्य को सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम बताया।

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