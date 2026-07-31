महाविद्यालय में जयंती पर प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान पर हुई चर्चा
(युवा पेज)को नई दृष्टि और नए विचार प्रदान करती हैं। उनकी कृतियां समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जाती हैं। अ
शिवसागर, एक संवाददाता। राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवसागर में गुरुवार को प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद का साहित्य और उनके विचार विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. महेंद्र नाथ पाण्डेय के संरक्षण में आयोजित हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें