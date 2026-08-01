प्रेमचंद ने सच का संसार रचा: प्रो. अरमान
मंझौल के जगदम्बी पुस्तकालय में मनाई गई प्रेमचंद जयंती कालेज के प्रो.अरमान आनंद ने कहा कि महान कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। कहानी नमक का दरोगा,...
मंझौल, एक संवाददाता। जगदम्बी पुस्तकालय मंझौल में शुक्रवार को प्रेमचंद जयंती मनायी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुस्तकालय अध्यक्ष शिवकुमार सिंह ने की। संचालन सचिव प्रो. संजय कुमार ने किया। मुख्य वक्ता जीडी कालेज के प्रो.अरमान आनंद ने कहा कि महान कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है।
कार्यक्रम की चर्चा
कहानी नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन तथा उपन्यास गबन गोदान सेवा सदन समेत अन्य उनकी कालजयी रचना है। उन्होंने कहा कि हमारी अकर्मण्यता के कारण हम पर अंग्रेजों ने शासन किया। प्रेमचंद ने तत्कालीन ग्रामीण परिवेश के सामाजिक विषमता,जातिवाद,नशाखोरी, महिलाओं व समाज के उपेक्षित वर्ग व किसानों की स्थिति, सूदखोरी,अंग्रेजी शासन में भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों,अंधविश्वास, छुआछूत आदि पर अपनी रचना से प्रहार किया। आज के दौर में पुस्तकालयों को जीवंत करना एवं युवा पीढ़ी को जोड़ना आवश्यक है।
प्रमुख वक्ता और उपस्थिति
जनकवि दीनानाथ सुमित्रा ने कहा कि प्रेमचंद काफी गरीब थे। ईलाज व दवा के बिना उनके माता-पिता असमय मर गए। जलेस के राजेश कुमार ने प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के बारे चर्चा की। मौके पर कृष्ण कुमार, रवि कुमार, वीणा झा, रामनाथ सिंह, सोना भारती, इंद्रदेव सिंह, पूर्व मुखिया कुमार एवं अरुण सिंह, प्रो.रामाज्ञा सिंह,अनिल सहनी, डा.मोहन कुमार,देव निरंजन भारती, अलि हुसैन,चंद्रचूड़ सिंह,भोला पंडित, राजेंद्र पासवान, परमानंद महतो, रजनीश कुमार, अनिल झा, विजय प्रसाद सिंह आदि थे।
सामान्य प्रश्न
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