Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमचंद ने सच का संसार रचा: प्रो. अरमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

मंझौल के जगदम्बी पुस्तकालय में मनाई गई प्रेमचंद जयंती कालेज के प्रो.अरमान आनंद ने कहा कि महान कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। कहानी नमक का दरोगा,...

प्रेमचंद ने सच का संसार रचा: प्रो. अरमान

मंझौल, एक संवाददाता। जगदम्बी पुस्तकालय मंझौल में शुक्रवार को प्रेमचंद जयंती मनायी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुस्तकालय अध्यक्ष शिवकुमार सिंह ने की। संचालन सचिव प्रो. संजय कुमार ने किया। मुख्य वक्ता जीडी कालेज के प्रो.अरमान आनंद ने कहा कि महान कथाकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है।

ये भी पढ़ें:मुंशी प्रेमचंद साहित्य पर हुआ संवाद

कार्यक्रम की चर्चा

कहानी नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन तथा उपन्यास गबन गोदान सेवा सदन समेत अन्य उनकी कालजयी रचना है। उन्होंने कहा कि हमारी अकर्मण्यता के कारण हम पर अंग्रेजों ने शासन किया। प्रेमचंद ने तत्कालीन ग्रामीण परिवेश के सामाजिक विषमता,जातिवाद,नशाखोरी, महिलाओं व समाज के उपेक्षित वर्ग व किसानों की स्थिति, सूदखोरी,अंग्रेजी शासन में भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों,अंधविश्वास, छुआछूत आदि पर अपनी रचना से प्रहार किया। आज के दौर में पुस्तकालयों को जीवंत करना एवं युवा पीढ़ी को जोड़ना आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:Almora News: भिकियासैंण में जयंती पर विचार गोष्ठी हुई

प्रमुख वक्ता और उपस्थिति

जनकवि दीनानाथ सुमित्रा ने कहा कि प्रेमचंद काफी गरीब थे। ईलाज व दवा के बिना उनके माता-पिता असमय मर गए। जलेस के राजेश कुमार ने प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के बारे चर्चा की। मौके पर कृष्ण कुमार, रवि कुमार, वीणा झा, रामनाथ सिंह, सोना भारती, इंद्रदेव सिंह, पूर्व मुखिया कुमार एवं अरुण सिंह, प्रो.रामाज्ञा सिंह,अनिल सहनी, डा.मोहन कुमार,देव निरंजन भारती, अलि हुसैन,चंद्रचूड़ सिंह,भोला पंडित, राजेंद्र पासवान, परमानंद महतो, रजनीश कुमार, अनिल झा, विजय प्रसाद सिंह आदि थे।

सामान्य प्रश्न

प्रेमचंद जयंती कब मनाई गई?
प्रेमचंद जयंती शुक्रवार को मनाई गई।
ये भी पढ़ें:पाठ व विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।