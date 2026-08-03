प्रेमचंद का साहित्य समाज का सच्चा दर्पण : विनोद
सीवान में बिहार पब्लिक स्कूल, पचौरा मठिया में महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय के निदेशक ने प्रेमचंद के साहित्य को समाज का दर्पण बताया और छात्रों से सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आह्वान किया।
सीवान। बिहार पब्लिक स्कूल, पचौरा मठिया में गुरुवार को महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती साहित्यिक माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। विद्यालय के निदेशक विनोद प्रसाद सिन्हा ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य समाज का सच्चा दर्पण है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, ग्रामीण जीवन, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रेमचंद के साहित्य से प्रेरणा लेकर जीवन में ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आह्वान किया। प्राचार्य अंकित ने ‘गोदान’, ‘दो बैलों की कथा’ सहित प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला।
वहीं हिंदी विभागाध्यक्ष रवीन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन और साहित्यिक योगदान की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को उनकी रचनाओं के सामाजिक संदेशों से अवगत कराया। इस अवसर पर आयोजित कला एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।
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