Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमचंद का साहित्य समाज का सच्चा दर्पण : विनोद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

सीवान में बिहार पब्लिक स्कूल, पचौरा मठिया में महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय के निदेशक ने प्रेमचंद के साहित्य को समाज का दर्पण बताया और छात्रों से सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आह्वान किया।

प्रेमचंद का साहित्य समाज का सच्चा दर्पण : विनोद

सीवान। बिहार पब्लिक स्कूल, पचौरा मठिया में गुरुवार को महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती साहित्यिक माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। विद्यालय के निदेशक विनोद प्रसाद सिन्हा ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य समाज का सच्चा दर्पण है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, ग्रामीण जीवन, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रेमचंद के साहित्य से प्रेरणा लेकर जीवन में ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने का आह्वान किया। प्राचार्य अंकित ने ‘गोदान’, ‘दो बैलों की कथा’ सहित प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला।

वहीं हिंदी विभागाध्यक्ष रवीन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन और साहित्यिक योगदान की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को उनकी रचनाओं के सामाजिक संदेशों से अवगत कराया। इस अवसर पर आयोजित कला एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।