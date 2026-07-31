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युआवों में साहित्य के प्रति रूचि पैदा करती हैं प्रेमचंद की रचनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. नलिन रंजन सिंह ने प्रेमचंद के साहित्य की सच्चाइयों के साथ सामाजिक चित्रण की सराहना की। डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी साहित्य का महान लेखक बताया। समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

युआवों में साहित्य के प्रति रूचि पैदा करती हैं प्रेमचंद की रचनाएं

गोरखपुर, निज संवाददाता। मुख्य कारखाना प्रबन्धक डॉ. सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता और प्रो. नलिन रंजन सिंह के मुख्य आतिथ्य में यांत्रिक कारखाना में मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य जीवन की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का वास्तविक एवं संवेदनशील चित्रण मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की रचनाए बच्चों एवं युवाओं में सामाजिक समझ, मानवीय संवेदना तथा साहित्य के प्रति रुचि पैदा करती हैं। प्रेमचंद किसानों की स्थिति को लेकर सदैव चिंतित रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुये मुख्य कारखाना प्रबन्धक डॉ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य की चेतना में परिवर्तन लाने वाले महान लेखक थे।

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उन्होंने अपने बाद आने वाले लेखकों की सोच और दृष्टि का विस्तार किया तथा हिंदी कथा-साहित्य को नई दिशा प्रदान की। समारोह में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये पूर्व में आयोजित कविता-लेखन एवं निबंध-लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।बता दें कि है कि इससे पूर्व, यांत्रिक कारखाना प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये कौशल विकास एवं साहित्यिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि, रचनात्मक लेखन, मंच-अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, संवाद-कौशल एवं साहित्यिक संवेदनशीलता का विकास करना है। वरिष्ठ अनुवादक अनामिका सिंह ने यांत्रिक कारखाना में राजभाषा हिंदी के प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा सम्बन्धी कार्य-निष्पादन पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

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