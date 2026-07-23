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मीरी-पीरी दिवस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुआ समागम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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ताड़ीखाना स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में स्त्री जत्थे ने मीरी-पीरी दिवस धूमधाम से मनाया। संगत ने गुरु साहिब के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, भजन और कीर्तन किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण के साथ ही स्त्री जत्थे की फाउंडर ने मीरी-पीरी दिवस का महत्व बताया।

मीरी-पीरी दिवस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हुआ समागम

ताड़ीखाना स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में स्त्री जत्थे ने मीरी-पीरी दिवस धूमधाम से मनाया। संगत में शामिल लोगों ने गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। स्त्री जत्थे ने भजन और कीर्तन किया। उन्होंने गुरुवाणी कर संगत को निहाल किया। इससे पूरा परिसर भक्तिमय नजर आने लगा। श्रद्धालुओं ने गुरु घर में मत्था टेका और मन्नत मांगी। कार्यक्रम का आरंभ सुखमनी साहिब के पाठ से किया गया। इसके बाद स्त्री जत्थे यूथ ने कीर्तन किया। समागम ने गुरु इतिहास से भी अवगत कराया। अंत में संगत को मिस्सी रोटी और ठंडी लस्सी का प्रसाद वितरित किया।

इसके बाद स्त्री यूथ जत्था की फाउंडर कवलप्रीत खुराना ने मीरी-पीरी दिवस पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसी दिवस पर बाबा बुड्ढा साहिब ने छठे गुरु हरगोविंद सिंह दो तलवारें धारण कराईं। इनमें एक तलवार मीरी अर्थात् सांसारिक दायित्व की और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। तब से ही गुरु हर गोबिंद मीरी-पीरी कहा जाने लगा। उन्होंने बताया कि यह दिवस समाज को मानवता, धर्म, न्याय, सेवा का संदेश देता है। समागम में स्त्री जत्थे की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही।

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