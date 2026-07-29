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शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती को झामुमो की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती के अवसर पर टाटा सिजुआ में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस वर्ष भी 2 अगस्त को उनके समाधि स्थल पर धूमधाम से शक्ति जयंती मनाई जाएगी। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शहीद के संघर्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला और समारोह को सफल बनाने की अपील की।

शहीद शक्तिनाथ महतो की 78 वीं जयंती को झामुमो की बैठक

शहीद शक्ति नाथ महतो की 78 वीं जयंती को लेकर टाटा सिजुआ छह नंबर स्थित पार्षद कार्यालय में बुधवार को झामुमो कार्यकर्ताओं की एक बैठक टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अगस्त को शहीद के समाधि स्थल आजाद सिजुआ में शक्ति जयंती धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साथ ही समाधि स्थल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन भी किया जायेगा।

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बैठक का विवरण

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो झारखंड अलग राज्य को लेकर लड़ाई के अग्रणी रूप से संघर्ष तो किया ही बल्कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, सूदखोरी, महाजनी व्यवस्था व कोयला माफियाओं के खिलाफ भी निरंतर संघर्ष अपने जीवनकाल तक करते रहे। उनके बलिदान व संघर्ष की बदौलत ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला सका। बता दें कि शहीद शक्तिनाथ महतो का जन्म 2 अगस्त 1948 को धनबाद के तेतुलमुड़ी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। पिता गणेश महतो व माता सधुवा देवी थी। कुमारधुबी में फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर मुनीडीह प्रोजेक्ट में काम करने वाले शक्ति ने जल्दी ही मजदूरों और वंचितों के हितों के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। आपातकाल के दौरान वे 22 महीने तक जेल में रहे। 28 नवंबर 1977 को सिजुआ में गोली व बम से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी।

कार्यकर्ताओं की अपील

विधायक महतो ने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाये, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें व शहीद के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। बैठक में मुख्य रूप से शहीद के पुत्र मनोज कुमार महतो, विधायक प्रतिनिधि बसंत महतो, कतरास महानगर अध्यक्ष सह पार्षद प्रतिनिधि सुमित कुमार महतो, गोबिन्द चंद प्रसाद, रमेश महतो, जितेन्द्र कुमार महतो, राजेन्द्र पासी, सरदार बीरू सिंह, राजेश कुमार महतो आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

शहीद शक्तिनाथ महतो की जयंती कब मनाई जाएगी?
2 अगस्त को शहीद के समाधि स्थल आजाद सिजुआ में शक्ति जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी।

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