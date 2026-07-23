चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक की जयंती मनी
मेरठ, संवाददाता। पूर्वा महावीर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को
मेरठ, संवाददाता। पूर्वा महावीर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। आचार्या अंजू और नीतू ने चंद्रशेखर आज़ाद तथा लोकमान्य तिलक के जीवन, व्यक्तित्व और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्या सीमा गोयल ने कहा कि इन महान विभूतियों का जीवन राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, साहस और कर्तव्यपरायणता का संदेश देता है।
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