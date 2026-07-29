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सपाइयों ने मनाई राजा दक्ष प्रजापति की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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सपाइयों ने मनाई राजा दक्ष प्रजापति की जयंती
सपाइयों ने मनाई राजा दक्ष प्रजापति की जयंती

सोनभद्र, संवाददाता। समाजवादी पार्टी कार्यालय राबर्ट्सगंज में बुधवार को महान राजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। महाराजा दक्ष प्रजापति ऐसे महान राजा थे जो हमेशा गरीबों आदिवासियों नौजवानों एवं हर समाज के गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम और उनकी भलाई करने का काम किया। राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा एवं पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि आज देश एवं प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे नेता की आवश्यकता है जो महाराजा दक्ष प्रजापति के रास्ते पर चलते हुए सड़क से सदन तक गरीबों नौजवानों किसानों व्यापारियों अल्पसंख्यक को एवं हर गरीब वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं।

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इस मौके पर जिला महासचिव मोहम्मद सईद कुरैशी, अनिल प्रधान, अशोक पटेल, सरदार पारब्रह्म सिंह, फारूक अली जिलानी, सत्यम पांडेय, गीता गौर, रानी, पिंटू पटेल, लालू भारती आदि मौजूद रहे।

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