महाराजा दक्ष के आदर्श आज भी समाज को देते हैं नई दिशा
बुधवार को सपा के महानगर कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके जीवन तथा समाज के प्रति योगदान पर चर्चा की गई। अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने उनके जीवन के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।
बुधवार को सपा के महानगर कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा उनके जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति दिए गए योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति जी का जीवन समाज को संगठित करने, परिश्रम, आत्मसम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उनके आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। सलीम वारसी, दाऊद अंसारी, कमरूज्जमा, हाजी राशिद (महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा), शन्नू भाई, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, राजा अंसारी, लईक अहमद, शाकिर अली, मोहम्मद तालिब, हैदर अहमद अनीस, असलम खान, डॉ. कौसर अहमद मुरादाबादी, शमशाद अंसारी एवं मसरूर हसन सहित बड़ी संख्या में समाजवादी नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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