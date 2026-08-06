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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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हंसडीहा, प्रतिनिधि।पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गयापीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गयापीएम श्री जवाहर नवो

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया

हंसडीहा, प्रतिनिधि।पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हंसडीहा में बुधवार को नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस उत्साह, उल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। विद्यालय सभागार में आयोजित समारोह में शिक्षक कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली।

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समारोह का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य कमल नयन पांडेय एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने नवोदय विद्यालय समिति की गौरवशाली यात्रा, उद्देश्यों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और संस्कारों के संवाहक हैं। स्थापना दिवस समारोह में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। क Klasse 12 की छात्राओं तथा कक्षा 9 की मायग्रेशन छात्राओं के मनमोहक नृत्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, अनुशासन और नवोदय की समृद्ध परंपरा की सुंदर झलक दिखाई दी।

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विद्यालय की उपलब्धियाँ

इस अवसर पर पीजीटी भूगोल एम. चौधरी, कक्षा 12 की छात्रा प्रिया एवं कक्षा 11 के छात्र शहनवाज ने अपने विचार रखते हुए नवोदय विद्यालय समिति की उपलब्धियों, माइग्रेशन योजना की विशेषताओं तथा राष्ट्रीय एकीकरण में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को नवोदय के आदर्शों को आत्मसात कर जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

समापन

प्रभारी प्राचार्य कमल नयन पांडेय ने कहा कि नवोदय विद्यालयों ने गांवों की प्रतिभाओं को पहचान दिलाकर उन्हें नई दिशा और ऊंचाइयां प्रदान की हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रप्रेम को अपने जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम का संचालन छात्र तपन पंडित ने किया, जबकि पीजीटी भौतिकी आर.के. सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।

फोटो कैप्शन-47-दीप प्रज्वलित कर विद्यालय का स्थापना दिवस मनाते शिक्षक

सामान्य प्रश्न

नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस कब मनाया गया?
नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया।
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