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सारठ कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सारठ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आदिवासी सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा एवं अन्य महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई। छात्राओं ने भाषण, गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए। छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

सारठ कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम

सारठ, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सारठ में आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान सर्वप्रथम आदिवासियों के महानायक झारखंड के वीर सपूत बिरसा मुंडा, सिदो, कान्हू, चांद ,भैरव एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदि के तस्वीरों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। जिसके बाद शिक्षिका ने आदिवासी महापुरुषों के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए झारखंड की सभ्यता,संस्कृति व परंपरा को सुरक्षित व अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। वहीं विद्यालय में अध्ययनरत आदिवासी छात्राओं ने झारखंड के वीर सपूतों की वीर गाथा पर प्रकाश डालते हुए आदिवासी समाज के विकास को लेकर भाषण प्रस्तुत की।

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वहीं आदिवासी छात्राओं ने अपने पारंपरिक परिधान में आदिवासी गीत एवं नृत्य प्रस्तुत की। इस अवसर पर विद्यालय स्तर पर छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान विद्यालय की वार्डेन करुणा राय, शिक्षिका खुशबू कुमारी, धानमुनि टुड्डू, प्रमिला टुड्डू, अंजली , चांदनी, बबीता, समेत कई छात्राएं मौजूद थी।

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