भारतीय मनोविज्ञान वर्तमान और भविष्य के लिए ज्ञान प्रणाली

भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर जगह-जगह संगोष्ठी का आयोजन मनोविज्ञान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में मौजूद शिक्षाविद् सह प्राचार्या और अन्य आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान

भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर जगह-जगह संगोष्ठी का आयोजन पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागी पुरस्कृत आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग, महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह कॉलेज और एमएम महिला कॉलेज में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर बुधवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से पेपर भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही कई तरह की पेंटिंग और स्लोगन भी लगाए गए।

भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर संगोष्ठी महाराजा बहादुर राम रण विजय प्रसाद सिंह कॉलेज, आरा के मनोविज्ञान विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा : भारतीय मनोविज्ञान दिवस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य संरक्षक प्रो. ओम प्रकाश केशरी ने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान भारत की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत का अभिन्न अंग है। विशिष्ट संरक्षक प्रो. संजय कुमार ने कहा कि गुरु पूर्णिमा: भारतीय मनोविज्ञान दिवस का आयोजन भारतीय मनोविज्ञान की वैश्विक प्रासंगिकता को स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कहा कि भारतीय मनोविज्ञान पर आधारित शोध एवं नवाचार वर्तमान समय की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् प्रो. राम चन्द्र सिंह ने भारतीय मनोविज्ञान की वैश्विक प्रासंगिकता, गुरु परंपरा के महत्व तथा आधुनिक जीवन में इसके व्यावहारिक उपयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रणाली है।

संबंधित विशेषज्ञों के विचार अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. कनक लता ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रमेन्द्र कुमार सिंह ने भारतीय मनोविज्ञान के अध्ययन एवं शोध को समय की आवश्यकता बताया। महाविद्यालय के बर्सर डॉ. रमेन्द्र कुमार सिंह (द्वितीय) ने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान केवल एक विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं मानवीय जीवन मूल्यों का वैज्ञानिक आधार है। संचालन डॉ. सरिता देवी ने किया। संगोष्ठी का संयोजन डॉ. इन्दु कुमारी और सह संयोजन डॉ. नवीन चन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी शिल्पा वर्मा, प्रियंका कुमारी एवं दीपक त्रिवेदी ने संबंधित विषय पर पोस्टर प्रस्तुति की। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। धन्यवाद ज्ञापन मनोविज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक कुमार पटेल ने किया।

मानव उत्थान में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका मानव उत्थान में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका विषय पर संगोष्ठी वीर कुंवर सिंह विवि आरा के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानव उत्थान में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मनोविज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष प्रो यशवंत कुमार ने की। कहा कि आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धा तनाव भौतिकवाद तकनीकी निर्भरता और सामाजिक विघटन का युग है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आर्थिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। डॉ वाचस्पति दूबे ने बताया कि भारतीय चिंतन वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिन्ह के आदर्शों पर आधारित है। संचालन डॉ प्रीतिका जी ने किया और गीता के कर्मयोग को समझने की सलाह दी।

आधुनिक जीवन में भारतीय मनोविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान एवं समग्र व्यक्तित्व विकास का विज्ञान : प्रो. यशवंत आरा। एमएम महिला महाविद्यालय आरा के मनोविज्ञान विभाग की ओर से भारतीय मनोविज्ञान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो यशवंत कुमार, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. नरेंद्र प्रताप पालित और मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ विजयश्री ने किया। प्राचार्य प्रो. पालित ने भारतीय मनोविज्ञान दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मनोवैज्ञानिक चिंतन आज भी समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विभागाध्यक्ष डॉ. विजयश्री ने इस वर्ष पहली बार पूरे भारत में भारतीय मनोविज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी तथा निमहांस, बेंगलुरु के संयुक्त प्रयासों से इस पहल की शुरुआत हुई है। मुख्य वक्ता प्रो. यशवंत कुमार ने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान, चित्त की शुद्धि तथा बाह्य से आंतरिक चेतना की यात्रा का विज्ञान है। इस अवसर पर छात्राओं खुशी कुमारी, मनीषा कुमारी, विक्की कुमारी एवं निधि श्रीवास्तव ने भारतीय मनोविज्ञान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। मंच संचालन डॉ. सादिया हबीब ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. वीनू ने प्रस्तुत किया। डॉ रश्मि गुप्ता, डॉ सुधा, डॉ अर्पणा, डॉ कंचन, महाविद्यालय के बाकी सभी शिक्षकगण ,शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया।