झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां जन्मदिन मनाया गया
पाकुड़िया, एक संवाददाता। झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां जन्मदिन मनाया गया झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां
झामुमो प्रखंड कार्यालय पाकुड़िया में मुख्यमंत्री सह झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर केक काटा तथा लड्डू और फल का वितरण किया। मौके पर मोतीलाल हांसदा ने कहा कि दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन के संघर्ष, विचार और आदर्शों की छाप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके नेतृत्व में जल, जंगल, जमीन सहित आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को मजबूती मिल रही है। झामुमो प्रखंड कमेटी ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।
कार्यक्रम में जिला संगठन सचिव मुनीराम मरांडी, जिला कोषाध्यक्ष छोटू भगत, प्रखंड युवा सचिव नेगार अंसारी, मंटू भगत, बाबूरली मरांडी, खुदू भगत, मोईन अंसारी, मंजूर अंसारी एवं सिकंदर अली मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें