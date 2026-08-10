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झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां जन्मदिन मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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पाकुड़िया, एक संवाददाता। झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां जन्मदिन मनाया गया झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां

झामुमो कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51 वां जन्मदिन मनाया गया

झामुमो प्रखंड कार्यालय पाकुड़िया में मुख्यमंत्री सह झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा ने किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर केक काटा तथा लड्डू और फल का वितरण किया। मौके पर मोतीलाल हांसदा ने कहा कि दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन के संघर्ष, विचार और आदर्शों की छाप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके नेतृत्व में जल, जंगल, जमीन सहित आदिवासी-मूलवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को मजबूती मिल रही है। झामुमो प्रखंड कमेटी ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

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कार्यक्रम में जिला संगठन सचिव मुनीराम मरांडी, जिला कोषाध्यक्ष छोटू भगत, प्रखंड युवा सचिव नेगार अंसारी, मंटू भगत, बाबूरली मरांडी, खुदू भगत, मोईन अंसारी, मंजूर अंसारी एवं सिकंदर अली मौजूद थे।

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