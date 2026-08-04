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जीवन में सेवा और समर्पण का भाव रखते थे स्वामी शुकदेवानंद: स्वामी चिदानंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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परमार्थ निकेतन में सात दिवसीय गुरूपूर्णिमा कार्यक्रम संपन्नपरमार्थ निकेतन में सात दिवसीय गुरूपूर्णिमा कार्यक्रम संपन्नऋषिकेश, संवाददाता। परमार्थ निक

जीवन में सेवा और समर्पण का भाव रखते थे स्वामी शुकदेवानंद: स्वामी चिदानंद
जीवन में सेवा और समर्पण का भाव रखते थे स्वामी शुकदेवानंद: स्वामी चिदानंद

परमार्थ निकेतन में सात दिवसीय गुरूपूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। यहां सात दिनो तक अखण्ड रामायण पाठ के साथ् ही पूजा अर्चना की गई। मंगलवार को परमार्थ निकेतन में गुरुपूर्णिमा के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम में पूर्णाहुति दी गई। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने महामण्डलेश्वर स्वामी शुकदेवानन्द सरस्वती को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन सचमुच अद्भुत था। वे सरल थे, सहज थे, सुलभ थे। विद्वता होते हुए भी विनम्र थे। सात्त्विकता के साथ सजगता भी थी। स्मरण के साथ-साथ जीवन में सेवा व समर्पण का भाव भी था। समाज के प्रति सेवा का अद्भुत भाव था।

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