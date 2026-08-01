संत रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएगी कलश वंदन यात्रा: हरीश गंगवार
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से माटी युक्त कलश वंदन यात्रा का स्वागत भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने कलश को अपने सिर पर धारण कर श्रद्धा प्रकट की। इस उत्सव में कई महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से माटी युक्त कलश वंदन यात्रा के रामपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और आंबेडकर पार्क में आयोजित स्वागत समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार ने स्वयं पावन कलश को अपने सिर पर धारण कर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, नगर विधायक आकाश सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सभी ने कलश यात्रा का पुष्पवर्षा एवं जयघोष के साथ स्वागत किया। इस मौके पर ख्यालीराम लोधी बीना भारद्वाज,अभय गुप्ता,हंसराज पप्पू,रविंद्र सिंह रवि,विवेक रुहेला,रघुवीर सिंह जाटव,करतार सिंह लोधी, आदि मौजूद रहे।
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