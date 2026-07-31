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रविदास जी के आदर्शों को अपनाने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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भाजपा बहरागोड़ा मंडल ने उदय सागर, पाटपुर एवं जगन्नाथ मंदिरों में 'समरसता दीप अभियान' के तहत संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई। इस समारोह में दीप जलाकर समाज में समरसता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविदास जी के आदर्शों पर चलकर भेदभाव मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प किया।

रविदास जी के आदर्शों को अपनाने का संकल्प

बहरागोड़ा। भाजपा बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में उदय सागर हनुमान मंदिर, पाटपुर शिव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सहित विभिन्न परिसरों में 'समरसता दीप अभियान' के तहत संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650 वीं जयंती समारोह का दीपोत्सव मनाकर भव्य शुभारंभ किया गया। जिला महामंत्री बापतू साव और महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता काजल महाकुड की गरिमामयी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर समाज में समरसता व समानता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया तथा मंदिर के पुजारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंडल महामंत्री अपूर्व सुंदर दास, महादेव बैठा, कवीन्द्रनाथ कुंडू, मिहिर दलाई, मिंटू नायक सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविदास जी के आदर्शों पर चलकर भेदभाव मुक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ ली।

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