सीर गोवर्धनपुर की पावन माटी से सजा कलश पहुंचा शामली
शामली में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान यात्रा आयोजित हुई। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान पवित्र माटी की वंदना की और समाज में समानता तथा भाईचारे का संदेश दिया। नेता और संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया और गुरु रविदास के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला।
शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित समरसता संकल्प अभियान यात्रा शनिवार को शामली पहुंची। यात्रा के दौरान गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी की पवित्र माटी से युक्त कलश की वंदना की गई।
यात्रा का आयोजन
इसके बाद नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान पुष्पों से सुसज्जित कलश को नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कराया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय गुरु रविदास और समरसता जिंदाबाद के जयकारे लगाए। यात्रा में शामिल लोगों ने जाति-पाति से ऊपर उठकर सामाजिक एकता, भाईचारे और समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
विशेषता और संदेश
यात्रा की विशेषता रही कि इसमें संत रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से लाई गई पावन माटी को कलश में स्थापित किया गया था। इस अवसर पर संतों द्वारा गुरु रविदास महाराज के दोहों और भजनों के माध्यम से उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने समाज में समानता, सद्भाव और मानव सेवा के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल, मुख्य पुजारी सतबीर दास, राजेश मलिक, बिट्टू सिंह, बादल गौतम, अनील उपाध्याय, पंकज गुप्ता, मानस संगल, पुनीत द्विवेदी, पूरणचंद जाटव, दीपक चंद्रा, कंवरपाल, घनश्याम पारचा, ब्रिजेश वाल्मीकि, अमित मित्तल, कमल बंसल, सतीश धीमान, मनीष भटनागर आदि मौजूद रहे।
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