कलश वंदन यात्रा का स्वागत
गोरखपुर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा आयोजित की गई। राप्तीनगर मंडल में यात्रा का स्वागत महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी और अन्य नेताओं ने किया।
गोरखपुर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत रविवार को कलश वंदन यात्रा राप्तीनगर मंडल में पहुंची। जहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। कलश का महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी, सह संयोजक अखिलेश आर्या, अनूसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें