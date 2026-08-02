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कलश वंदन यात्रा का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा आयोजित की गई। राप्तीनगर मंडल में यात्रा का स्वागत महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी और अन्य नेताओं ने किया।

कलश वंदन यात्रा का स्वागत

गोरखपुर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत रविवार को कलश वंदन यात्रा राप्तीनगर मंडल में पहुंची। जहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। कलश का महानगर संयोजक मनोज अग्रहरी, सह संयोजक अखिलेश आर्या, अनूसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने स्वागत किया।

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