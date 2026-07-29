श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनायी गई गुरु पूर्णिमा
लोहरदगा के गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में भाग लिया और गुरु परंपरा के प्रति आस्था व्यक्त की। 24 गायत्री मंत्रों की आहुतियों के साथ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विशेष मंत्र अर्पित किए गए। अंत में प्रसाद वितरण और गुरु दक्षिणा का महत्व बताया गया।
लोहरदगा, संवाददाता।गायत्री शक्तिपीठ, लोहरदगा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ में भाग लेकर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। युग निर्माण के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान 24 गायत्री मंत्रों की आहुतियों के साथ परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के प्रखर प्रज्ञा मंत्र "ॐ प्रखर प्रज्ञायै विद्महे, महाकालाय धीमहि, तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्" की विशेष आहुतियां अर्पित की गईं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में सहभागिता कर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया।इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को 18 सत्संकल्पों की जानकारी दी गई।
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा का संकल्प दिलाया गया। सभी ने यह भी संकल्प लिया कि वह दूसरों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। जो स्वयं अपने लिए पसंद नहीं करते।कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही गुरु दक्षिणा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को गुरु दक्षिणा अर्पित करने के लिए प्रेरित किया गया। बताया गया कि गुरु दक्षिणा शांतिकुंज, हरिद्वार भेजी जाती है। इच्छुक श्रद्धालु इसके लिए गायत्री शक्तिपीठ, लोहरदगा से संपर्क कर सकते हैं।
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