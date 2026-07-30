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गुरु पूर्णिमा पर आर्य समाज में गूंजे वैदिक मंत्र और भक्ति गीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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शहर के मोहल्ला ठेर स्थित आर्य समाज मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में यज्ञ, भजन-कीर्तन, और गुरु वंदना का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता कुलदीप ऐरन ने गुरु की महत्ता बताई और सभी को वैदिक परंपराओं को अपनाने का आह्वान किया।

गुरु पूर्णिमा पर आर्य समाज में गूंजे वैदिक मंत्र और भक्ति गीत

शहर के मोहल्ला ठेर स्थित आर्य समाज मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। पतंजलि परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ के उपरांत भजन-कीर्तन और गुरु वंदना का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। मुख्य वक्ता एवं राज्य संगठन मंत्री कुलदीप ऐरन ने कहा कि गुरु भगवान का ही स्वरूप हैं।

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गुरु ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। उन्होंने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मानसिक शुद्धि और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी से वैदिक परंपराओं को अपनाने और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, अनुशासन और आध्यात्मिक वातावरण का विशेष आकर्षण देखने को मिला। इस अवसर पर संजय देवल, गुलशन, राहुल, अजय सर्राफ, अशोक गुप्ता, संजय टंडन, विजय वंटी, प्रियांशु जैन, महेश चंद्र भारद्वाज, मुदिता, रितू, मधु गुप्ता, रुपाली देवल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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