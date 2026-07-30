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बंदउ गुरुपद पदुम परागा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। भक्तों की कतारें सन्त आश्रमों और संगीतज्ञों के आवासों के बाहर लगी रहीं। गढ़वा घाट आश्रम में हजारों भक्त गुरु सरनानंद महाराज की चरण वंदना करने के लिए इंतजार करते नजर आए। मेला जैसा माहौल और विभिन्न आयोजनों ने उत्सव को सम्पन्न किया।

बंदउ गुरुपद पदुम परागा

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सर्वार्थसिद्धि, सौभाग्य और बुधादित्य राजयोग के तिहरे संयोग के बीच त्रिपुरारी की नगरी काशी में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। संत-आश्रमों से लेकर संगीतज्ञों के आवासों तक शिष्यों की कतार लगी रही। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ परंपरा का निर्वाह किया। कई प्रमुख गुरु आश्रमों में मेले जैसा माहौल था। कुछ स्थानों पर विशेष आयोजनों से महोत्सव को पूर्णता मिली।

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उत्सव का माहौल

गढ़वा घाट आश्रम में आस्थावानों का तांता लगा रहा। जिधर भी नजर जाती, भक्त ही भक्त नजर आ रहे थे। हजारों का हुजूम गुरुपद वंदन के लिए अपनी बारी की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षारत दिखे तो आश्रम में कतारबद्ध भक्त आश्रम के पीठाधीश्वर गुरु सरनानंद महाराज की चरण वंदना कर रहे थे। आशीर्वचन में गुरु सरनानंद ने कहा कि गुरु के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है।

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ग्रामीण आस्थावान और आयोजनों की रौनक

आश्रम के बाहर दूर तक मेला जैसा माहौल रहा। ग्रामीण क्षेत्र से जुटे आस्थावानों ने झूला-चरखी का लुत्फ लेने के साथ गुड़ की जलेबी का भी रसास्वादन किया। गढ़वा घाट क्षेत्र के स्वामी नंगा बाबा आश्रम, स्वामी परमहंस आश्रम, बिजुरिया वीर बाबा आश्रम में भी शिष्य समाज पूरे श्रद्धाभाव के साथ उपस्थित हुआ। माला-फूल, प्रसाद मिठाई की अस्थायी दुकानों पर पूरे दिन भीड़ रही। पीएसी और पुलिस के जवान जगह-जगह मुस्तैद दिखे। जल पुलिस के जवान गंगा में मोटर बोट पर तैनात रहे.

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा बुधवार को मनाया गया।
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