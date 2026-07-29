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भारतीय संस्कृति तथा गुरु परम्परा को रामायण-महाभारत का अध्ययन जरूरी : विवेकानन्द सरस्वती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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बुधवार को टिकरी स्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक परम्पराओं के बीच मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार एवं यज्ञ के साथ हुआ। आश्रम के कुलाधिपति ने महाभारत एवं रामायण के अध्ययन पर जोर दिया। आगामी 22 एवं 23 अगस्त को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

भारतीय संस्कृति तथा गुरु परम्परा को रामायण-महाभारत का अध्ययन जरूरी : विवेकानन्द सरस्वती

बुधवार को टिकरी स्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक परम्पराओं के बीच मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार एवं वैदिक यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ के यजमान यशराज निवासी हमीरपुर रहे। जबकि यज्ञ के संयोजक डॉ. नीतीश एवं राजकुमार सतवाई रहे। आश्रम के कुलाधिपति ने बताया कि भारतीय संस्कृति तथा गुरु परम्परा के प्रति श्रद्धा का विकास हो इसके लिए रामायण-महाभारत का अध्ययन जरूरी है।

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आश्रम के कुलाधिपति का संदेश

आश्रम के कुलाधिपति पूज्य स्वामी विवेकानन्द सरस्वती महाराज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रामायण और महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को महाभारत एवं रामायण की कथाओं से परिचित कराएं, ताकि उनमें भारतीय संस्कृति नैतिक मूल्यों तथा गुरु परम्परा के प्रति श्रद्धा का विकास हो।

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विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति

बागपत के पूर्व सांसद डॉ सत्यपाल सिंह, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो सोमदेव शतांशु, शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी, उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के महासचिव अजय गुप्ता, सिवाल खास के पूर्व विधायक जितेन्द्र सतवाई, एनसीईआरटी के विज्ञान शिक्षा विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ विजयपाल, गुरुकुल के महामंत्री प्रो वाचस्पति मिश्र, गुरुकुल तीरंदाजी के कोच आचार्य विकास,गुरुकुल के व्यवस्थापक सुबोध कुमार, अवधेश, अजय, प्रभात आदि रहे।

आगामी संगोष्ठी का विवरण

गुरुकुल के महामंत्री प्रो. वाचस्पति मिश्र ने बताया कि गुरुकुल प्रभात आश्रम में आगामी 22 एवं 23 अगस्त को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी का विषय वैदिक आलोक में पञ्चपरिवर्तनष् रहेगा, जिसमें देशभर के विद्वान अपने शोधपत्र एवं विचार प्रस्तुत करेंगे।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को मनाया गया।
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