बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया गया
आज देव मैमोरियल पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्या ने गुरु की भूमिका पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को गुरुजनों के प्रति सम्मान और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी।
नगर के शाहपुर रोड स्थित देव मैमोरियल पब्लिक स्कूल में आज भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर एवं गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा,कृतज्ञता और समर्पण के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, गरिमा एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना तथा महर्षि वेदव्यास एवं भारत माता के चित्र पर पुष्पार्पण के साथ हुआ। विद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरु वंदना, प्रेरक गीत, भाषण, काव्य-पाठ एवं मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया।
प्रस्तुतियों ने समस्त विद्यालय परिवार को भारतीय संस्कृति के आदर्शों से ओत-प्रोत कर दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या मंजु चौधरी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि जीवन के मूल्यों, संस्कारों और चरित्र निर्माण की नींव भी रखते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से गुरुजनों के प्रति सदैव सम्मान, अनुशासन और कृतज्ञता का भाव बनाए रखने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा हमारी गुरु-शिष्य परंपरा में निहित है। गुरु वह प्रकाश हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करते हैं। यदि विद्यार्थी गुरु केआदर्शों को अपने जीवन में उतारें, तो वे निश्चित ही समाज और राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनेंगे। इस अवसर पर युधिष्ठिर यादव, योगेंद्र सिह,अशोक चौधरी, प्रियांशी चौधरी,कविता चौधरी, साक्षी राठी सुधा त्यागी,वन्दना,अलीशा सैफी,इन्दु गर्ग,ममता त्यागी, तनीषा भड़ाना,हेमलता चौधरी आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे।
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लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।