महर्षि वेदव्यास ने गुरु शिष्य परंपरा को सुदृढ़ किया
कानपुर में सीएसजेएमयू के दीनदयाल शोध केंद्र में बुधवार को भगवान वेदव्यास जयंती का पर्व मनाया गया। वक्ताओं ने गुरु-शिष्य परंपरा, गुरु की भूमिका और भारतीय ज्ञान-संपदा पर चर्चा की। प्रो. डीसी श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु जीवन को सही दिशा देने वाले होते हैं। इस दिन को सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पर्व माना गया।
कानपुर। सीएसजेएमयू के दीनदयाल शोध केंद्र में बुधवार को भगवान वेदव्यास जयंती (गुरु पूर्णिमा) का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक परंपरा के अनुरूप विधि-विधान से मनाया गया। शुभारंभ महर्षि वेदव्यास के पूजन एवं पुष्पार्चन से हुआ। वक्ताओं ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। वक्ताओं ने गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संहिताकरण, महाभारत एवं अठारह पुराणों की रचना कर भारतीय ज्ञान-संपदा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया।
वक्ताओं का विचार
आचार्य डॉ. श्रवण कुमार द्विवेदी, संगम बाजपेयी व दीनदयाल शोध केंद्र के निदेशक प्रो. डीसी श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। प्रो. डीसी श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु केवल शिक्षा देने वाला नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला पथप्रदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा हमें ज्ञान, अनुशासन, सेवा एवं संस्कारों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है।
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में कार्यक्रम
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। विभागाध्यक्ष डॉ. दिवाकर अवस्थी ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा केवल शिक्षकों के सम्मान का पर्व नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पांच प्रकार के गुरु माता, पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और परम गुरु का विशेष स्थान होता है। समन्वय डॉ. हरिओम कुमार ने किया।
अवलोकन प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें