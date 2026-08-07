बाल गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर उमड़ी संगत

फतेहपुर। सिख समाज के आठवें गुरु, गुरु हरकिशन साहिब का 369वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रकाशोत्सव के अवसर पर उनके जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह ने बताया कि गुरु हरकिशन साहिब ने मात्र आठ वर्ष की अल्प आयु में गुरु गद्दी सुशोभित की थी। इसी कारण वे 'बाल गुरु' के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने निःस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की और समाज को धैर्य, करुणा तथा परोपकार का मार्ग दिखाया, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

उन्होंने कहा कि गुरु का स्मरण करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुख-कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में फैली चेचक की महामारी के दौरान गुरु हरकिशन साहिब ने स्वयं को संकट में डालकर पीड़ितों की सेवा की। उनका संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। प्रातःकालीन पाठ की समाप्ति के बाद शबद-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात अरदास हुई और श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गुरु साहिब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।इस अवसर पर प्रधान नरिंदर सिंह रिक्की, जतिंदर पाल सिंह, चरनजीत सिंह, परमजीत सिंह, परविंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, मंजीत सिंह, वरिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, सतपाल सिंह, हरजीत कौर, ईशर कौर, ज्योति मालिक, मंजीत कौर, सतबीर कौर और हरविंदर कौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे