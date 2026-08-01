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कन्या पूजन और ज्वारा विसर्जन के साथ गौरी व्रत का उद्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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जानकीकुंड स्थित रघुवीर मंदिर में गौरी एवं जया पार्वती व्रत का उद्यापन हुआ। 171 कन्याओं ने इस पांच दिवसीय व्रत में भाग लिया। आखिरी दिन सभी कन्याओं ने जवारा लेकर मंदाकिनी में बिसर्जन किया। अविवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पसंद के वर पाने के लिए करती हैं।

कन्या पूजन और ज्वारा विसर्जन के साथ गौरी व्रत का उद्यापन
कन्या पूजन और ज्वारा विसर्जन के साथ गौरी व्रत का उद्यापन

चित्रकूट। जानकीकुंड स्थित रघुवीर मंदिर के तत्वावधान में आयोजित गौरी एवं जया पार्वती व्रत का उद्यापन हो गया। यहां 171 कन्याओं ने व्रत रखा था। पांच दिवसीय व्रत के आखिरी दिन सभी कन्या बिसर्जन के लिए जवारा लेकर निकली। मंदाकिनी में जवारा बिसर्जन किया। महिला समिति अध्यक्ष उषा जैन ने बताया कि अविवाहित महिलाएं मन पसंद वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। कन्या पूजन, जवारा बिसर्जन के साथ व्रत की पूर्णाहुति की गई है।

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