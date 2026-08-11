कारगिल पार्क में गूंजा देशभक्ति का तराना
कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में आईटीबीपी की 32वीं बटालियन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल मुख्य अतिथि रहे। आईटीबीपी के शौर्य बैंड ने देशभक्ति से भरी प्रस्तुतियां दीं, जिसने लोगों में देशप्रेम की भावना को प्रबल किया।
कानपुर, संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव पर मंगलवार शाम को मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में आईटीबीपी की 32वीं बटालियन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल पहुंचे। कार्यक्रम में आईटीबीपी के शौर्य बैंड ने देशभक्ति से ओत-प्रोत शानदार संगीतमय प्रस्तुतियां दीं। देशभक्ति की धुनों से कारगिल पार्क का माहौल राष्ट्र भक्ति और जोश से भर गया। उन प्रस्तुतियों ने लोगों में देशप्रेम की भावना को और प्रबल किया। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह समेत आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे।
सभी अधिकारियों ने जवानों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनके अनुशासन, साहस और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की।
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