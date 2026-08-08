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अनुशासन और मेहनत ही सफलता की कुंजी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलरामपुर में नवोदय विद्यालय समिति का स्थापना दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र बताए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई।

अनुशासन और मेहनत ही सफलता की कुंजी : डीएम

बलरामपुर, संवाददाता। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलरामपुर में नवोदय विद्यालय समिति का स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और नवोदय की परंपराओं की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन, कठिन परिश्रम और निरंतर अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने नवोदय विद्यालय में अध्ययन और छात्रावास जीवन से जुड़े अपने अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए।

प्राचार्य गीता मिश्रा ने मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरीं। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विभिन्न मॉडल प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का परिचय दिया। उप प्राचार्य उत्तम सिंह पाल ने बताया कि पांच अगस्त 1985 को भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना को मंजूरी दी थी। वर्तमान में देशभर में 665 जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम के बाद डीएम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालय के विकास व आवश्यक सुविधाओं पर चर्चा हुई। डीएम ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएमओ डॉ. मुकेश रस्तोगी, जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद, बीईओ घनश्याम वर्मा समेत शिक्षक, अभिभावक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

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